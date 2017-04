தினகரன் ஒரு வேட்பாளரே இல்லையே.. சுயேட்சைங்க... ஓபிஎஸ் அணியில் ஐக்கியமான ராஜகண்ணப்பன் சுளீர்

முன்னாள் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன், ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியில் இணைந்தார். ஆர்கே நகரில் மதுசூதனன் வெற்றி பெறுவார் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ராஜ கண்ணப்பன்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Admk Ex.minister Rajakannappan joined in O.Panneerselvam team. Rajakannappan served as PWD minister during 1991-96.