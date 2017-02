‘ஜெ’விற்கு பிளாஸ்டிக் வாளியில் பால் ஊற்றிய சசி.. நட்பின் அடையாளமா இது.. முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆவேசம்

ஜெயலலிதா இறுதிச் சடங்கின் போது பிளாஸ்டிக் வாளியில் பால் ஊற்றியதுதான் சசிகலாவின் 33 ஆண்டு கால நட்பின் பலன் என்று அதிமுகவின் முன்னாள் எம்எல்ஏ மலரவன் கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK’s Ex. MLA slammed Sasikala to become Chief Minister of Tamil Nadu.