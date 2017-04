ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்த மாஜி எம்.எல்.ஏ. மலரவன்- தீபா முகாமில் இருந்து எஸ்கேப்!

கோவை மாஜி எம்எல்ஏ மலரவன் தீபா பேரவையில் இருந்து எஸ்கேப்பாகி ஓபிஎஸ் அணியில் ஐக்கியமாகிவிட்டார்.

English summary

Ex MLA Malaravan today joined to Team OPS from Deepa lead "MAD" Peravai.