அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு தேர்தல் நடத்த வேண்டும்: மாஜி எம்.பி., போர்க்கொடி

அ.தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என அக்கட்சியின் முன்னாள் எம்.பி. கே.சி.பழனிச்சாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

ADMK former MP k.c.palanisamy urges to hold on party general secretary election .