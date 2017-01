மருத்துவ மாணவர்களுக்கு ‘நீட்’.. பொறியியல் மாணவர்களுக்கு.. வருகிறது அகில இந்திய டெஸ்ட்

மருத்துவ மாணவர்களுக்கு ‘நீட்’ தேர்வு போல பொறியியல் மாணவர்களுக்கு அகில இந்திய தேர்வு விரைவில் அறிமுகப்படுத்த மத்திய அரசு திட்டம் தீட்டியுள்ளது.

English summary

Government and private engineering students might soon have to write a mandatory exit examination in their final year.