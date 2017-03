தமிழகம் முழுவதும் இடி மின்னலுடன் கோடை மழை பெய்யும் - நல்ல செய்தி சொன்ன வானிலை

குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் இடி மின்னலுடன் கோடை மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

English summary

Weather office has predicted heavy rain all over Tamil Nadu due to a low pressure in Bay of Bengal.