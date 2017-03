திருவனந்தபுரம்-திருச்சி இண்டர்சிட்டி ரயிலில் முன்பதிவு துவக்கம்… முதல் பயணத்திற்கு பயணிகள் ஆர்வம்

திருவனந்தபுரம் திருச்சி இண்டர்சிட்டி ரயில் முன்பதிவுகள் தொடங்கியுள்ளது. முதல் நாளில் பயணிக்க பயணிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Thirunelveli train passenger welcomed Extension Of Trichy Intercity To Trivandrum. They reserved tickets for their first travel.