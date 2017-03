பேஸ்புக்கில் காதல் வலை விரித்து பல பெண்களிடம் உல்லாசம்.. கூரியர் நிறுவன மானேஜர் கைது

சென்னையில் பேஸ்புக் மூலம் காதல் செய்து விமான பெண் ஊழியருடன் உல்லாசம் அனுபவித்து , திருமணத்திற்கு மறுத்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

Police arrested young man for cheating many girls through facebook in chennai yesterday.