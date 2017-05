என்னை கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டினார் சரோஜா... வேலையை விடமாட்டேன் - அதிகாரி மீனாட்சி

அமைச்சர் சரோஜா தன்னை கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டுவதாகவும், தனக்கு பாதுகாப்பில்லை என்றும் சமூக நலத்துறை அதிகாரி மீனாட்சி புகார் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu social welfare department officer Meenakshi alleged that She is facing death threats from Minister Saroja and her husband.