டிடிக்கு போலி அக்கவுண்ட்... பாவனா அக்கவுண்ட் ஹேக்... டிவி ஆங்கர்களுக்கும் சோதனை

விஜய் டிவி தொகுப்பாளினிகள் டிடி, பாவனாவிற்கு இது சோதனைக்காலம்தான். இருவரின் டுவிட்டர் கணக்குகளிலுமே சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Landed. Deleting my earlier tweets, I have the IP address,m certainly going to find out who is behind this. Meanwhile, thnks for ur support

Whoever this is u hav to stop being like me n tweeting like me... @DhivyaOfficial is a fake account @TwitterIndia n I hav a verified account pic.twitter.com/vAv7DXHbg4

English summary

DD alis Divyadharshini clarified in her twitter page DhivyaOfficial is a fake account Twitter India. Anchor Bhavana post her page, I have the IP address, i am certainly going to find out who is behind this.