சேலம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் போலி வங்கிக்கணக்குகள் மூலம் 150 கோடி டெபாசிட்

சேலத்தில் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் போலி வங்கிக்கணக்குகள் மூலம் 150 கோடி ரூபாய் டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Lots of fake accounts have been created and Rs 150 cr amount has been deposited in Salem central coop bank.