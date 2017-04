குப்பைத் தொட்டியில் போலி நம்பர் பிளேட்.. கொடநாடு பங்களா காவலாளியை கொலை செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டதா?

கோத்தகிரி குப்பைத் தொட்டி ஒன்றில் போலி நம்பர் பிளேட் ஒன்று கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களாவின் காவலாளியை கொலை செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டதா என்று போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர

English summary

Fake number plate and hand gloves were found at dusbin in Kothagiri.