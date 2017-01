விவசாயிகள் உடல் நலமில்லாமல் மரணம்.. விவசாயிகளை இழிவாக பேசிய அமைச்சர் அலுவலகம் முற்றுகை

விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்ளவில்லை என்று பேசிய அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் அலுவலகத்தை விவசாயிகளும், அவர்களது உறவினர்களும் முற்றுகையிட்டனர். இதனால் திருச்சியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Famers lay siege to office of Minister Vellamandi Natarajan in Trichy for his speech on farmers death.