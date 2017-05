சவுதியில் உயிரிழந்த நெல்லை மாவட்ட தொழிலாளி.. உடலை கொண்டுவர முடியாமல் தவிக்கும் குடும்பத்தினர்

ரியாத்தில் இறந்தவர் உடலை சொந்தஊருக்கு கொண்டுவர குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

Family of a Saudi employee who hailed from Nellai district and died there, wants his body to be hand over to them.