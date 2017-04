இரும்பு ராடால் மருமகன் தலையைப் பிளந்த மாமனார்.. பதிலுக்கு அரிவாளால் வெட்டிய மருமகன்!

தாம்பரம் அருகே மகளிடம் தகராறு செய்த மருமகனை மாமனார் இரும்பு ராடால் அடித்து மண்டையை பிளந்ததால் ஆத்திரமடைந்த மருமகன் அவரை அரிவாளால் வெட்டினார்.

English summary

A couple who had done love marriage in Tambaram, lives separate on family issues. The girl is living in mom's house. Again family issues raised, father in law broke son in law's head using iron rod. The latter has done murder attempt on former and arrested.