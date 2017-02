அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் கைதிகளாக சிறைவைப்பு- தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் குடும்பத்தினர் பரிதவிப்பு!

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் கைதிகளை போல அடைத்து வைத்து கொடுமைப்படுத்தப்படுகின்றனர். அவர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் குடும்பத்தினர் பரிதவிக்கின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Family members of ADMK MLAS who are in custody of Sasikala Gang, very upset over the present situation.