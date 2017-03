குடும்ப பிரச்சினை.. முன்னாள் ராணுவ வீரர் மீது கொதிக்க, கொதிக்க சுடு தண்ணீரை ஊற்றிய மனைவி!

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் குடும்பத் தகராறு ஏற்பட்டதால் வெந்நீரை எடுத்து கணவன் மீது மனைவி ஊற்றியதால் தீக்காயமடைந்த கணவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

In a family problem, a lady from Krishnagiri poured hot water on her husband.