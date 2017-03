தங்கை திருமணத்திற்காக மனைவி நகையை விற்ற கணவர்.. காதையும் கடித்து துப்பினார்.. திருச்சி அருகே ஷாக்

திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி அருகே திருமணத்தின்போது தான்கொண்டு வந்த சீர் குறித்து மனைவி கேள்வி எழுப்பியதால் ஆத்திரம் அடைந்த கணவன் அவரது காதை கடித்து துப்பினார்.

English summary

Family problem in Lalgudi. Husband attacks and bites her wife's ear. Lalgudi police arrested him and his mother.