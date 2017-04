கமலின் அரசியல் பேச்சு... ரஜினியின் ரசிகர்கள் சந்திப்பு - தமிழக அரசியலில் திருப்பம் வருமா?

கமல்ஹாசனின் அரசியல் பேச்சுக்கள், ரஜினிகாந்தின் ரசிகர்கள் சந்திப்பு பற்றிய அறிவிப்புகள் தமிழக அரசியல் களத்தில் புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Rajini's Meeting with his fans hype on in once again will be bring any change in TamilNadu Politics with Kamalhassan.