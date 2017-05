தமிழக நிதித்துறை செயலர் விவசாயிகளை அழிக்க நினைக்கிறார்: விவசாயி அய்யாக்கண்ணு பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

அரசு அதிகாரிகள் விவசாயிகளை மதிக்க வேண்டும் என தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு சங்க தலைவர் அய்யாக்கண்ணு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

Ayyakannu has Accusation on tamilnadu Finance Secretary Shanmugam to over the farmer's issue