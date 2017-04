பயிர்கள் கருகியதால்… விவசாயி விஷம் குடித்து தற்கொலை.. காரைக்காலில் துயரம்

பயிர்கள் கருகியதால் மனம் உடைந்த விவசாயி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதனால் காரைக்காலில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Farmer committed suicide by consuming poison after his crop failure in Karaikal.