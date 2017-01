காவிரி டெல்டாவில் தொடரும் மரணம்.. தஞ்சையில் மேலும் ஒரு விவசாயி விஷம் குடித்து தற்கொலை

காய்ந்துப் போன காவிரி டெல்டா பகுதியான தஞ்சையில் இன்று மேலும் ஒரு விவசாயி தற்கொலை செய்து கொண்டார். 3 ஏக்கர் நெற்பயிர் காய்ந்து கருகியதால் மன உடைந்து விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் முருகானந்தம்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

One more farmer committed suicide in Tanjore today, due to drought.