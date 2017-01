பயிர் கருகிய அதிர்ச்சியில் விவசாயி தற்கொலை.. என்று முடியும் இக் கொடுமை.. உறவினர்கள் கதறல்

பயிர்கள் கருகிய அதிர்ச்சியில் விவசாயி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். எப்போதுதான் இந்தக் கொடுமைகள் முடிவிற்கு வருமோ என்று உறவினர்கள் கதறி அழுதனர்.

English summary

A farmer committed suicide by hanging at Velampalayam near Gopichettipalayam after crop failure today.