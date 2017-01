தொடரும் அவலம்.. பயிர்கள் கருகியதால் திருவாரூர் அருகே விவசாயி தற்கொலை

திருவாரூர் அருகே பயிர்கள் கருகியதால் விவசாயி ஒருவர் தற்கொலை தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A farmer named Ramesh commit suicide near in Thiruvarur. He died due to his cultivation dried.