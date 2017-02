கடன் வாங்கி சாகுபடி செய்த பயிர்கள் கருகி நாசம்.. மனம் உடைந்த விவசாயி விஷம் குடித்து தற்கொலை

கடன் வாங்கி பயிர் சாகுபடி செய்த பயிர்கள் கருகி நாசமாகின. இதனால் மனம் உடைந்த விவசாயி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

English summary

A 52 year old farmer in Theni of Tamil Nadu committed suicide by consuming poison after losing his crops.