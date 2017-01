தொடரும் சோகம்..பயிர் கருகியதால் தஞ்சை, உசிலம்பட்டியில் இரண்டு விவசாயிகள் மரணம்

பயிர் கருகியதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த மேலும் இரண்டு விவசாயிகள் மரணம் அடைந்தனர்.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 20:05 [IST]

Farmer ganeshan died of cardiac arrest after his crop failed in thanjavur.