தொடரும் சோகம்… திருவாரூரில் மேலும் ஒரு விவசாயி மாரடைப்பால் மரணம்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மேலும் ஒரு விவசாயி மரணம் அடைந்துள்ளார். திருவாரூரில் மட்டும் வறட்சியின் காரணமாக இதுவரை 15 விவசாயிகள் பலியாகியுள்ளனர்.

Farmer Jayakumar died of cardiac arrest after his crop failed in Tiruvarur.