இனி பாம்புக்கறிதான் தின்னனும் போல.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பிற்கு அய்யாக்கண்ணு அதிருப்தி

வறட்சி மாநிலமாக தமிழக அரசு அறிவித்தாலும், நிவாரணங்கள் போதிய அளவு இல்லை என்று அய்யாகண்ணு அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Farmer’s leader Ayyakannu has demanded loan waiver, after declaration of drought in Tamil Nadu today.