வறட்சி நிவாரணம் யானைப்பசிக்கு சோளப்பொரி... மத்திய அரசு பிச்சை போடுகிறதா? - விவசாயிகள் கொதிப்பு

தமிழகத்திற்கு வறட்சி நிவாரண நிதியாக ரூ.1,748 கோடி மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது யானைப்பசிக்கு சோளப்பொரி என்று விவசாயிகள் கொந்தளித்துள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu farmers are angered over the fund allocation for drought relief by the central govt.