டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக திருச்சியில் விவசாயிகள், மாணவர்கள் கூட்டு போராட்டம்

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக திருச்சியில் வரும் ஏப்ரல் 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் விவசாயிகள், மாணவர் இயக்கங்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக கூட்டாக அறிவித்துள்ளன.

English summary

Farmers continues their protest in Delhi. To supporting that, farmers and students associations in Trichy announces to sit-in protest on Apr 1,2.