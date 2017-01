எடப்பாடி பழனிச்சாமி காரை மறித்து விவசாயிகள் முற்றுகை… சேலத்தில் பரபரப்பு

எடப்பாடி பழனிச்சாமி காரை மறித்து விவசாயிகள் முற்றுயிட்டனர். வறட்சி பாதிப்பை பார்வையிடச் சென்ற அமைச்சர் கார் மறிக்கப்பட்டதால் சேலத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Minister Edapadi Palanisamy’s Car was blocked by a group of farmers, who affected by drought, in Salem.