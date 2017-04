விவசாயிகளுக்கு பச்சை துரோகம் செய்கிறது தமிழக அரசு.. தூக்கி எறிவதே முதல் பணி.. விவசாயிகள் பாய்ச்சல்

விவசாயிகள் யாரும் தற்கொலை செய்து கொள்ளவில்லை என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளதற்கு விவசாயிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Farmers have condemned Tamil Nadu government’s affidavit produced in Supreme Court about farmers suicide.