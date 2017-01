பயிர்க்கடனை மத்திய கடனாக மாற்ற எதிர்ப்பு.. தள்ளுபடி செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை

தமிழகத்தை வறட்சி பாதித்த மாநிலமாக அறிவித்திருப்பதற்கு மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ள விவசாயிகள், பயிர் மற்றும் நடகக்கடனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

Farmers welcomes that Tamilnadu became a drought state. They are demanding to cancel the bank loans of farmers