கருகும் பயிர்கள்... பெண் விவசாயி தற்கொலை - மன்னார்குடி விவசாயி மாரடைப்பில் மரணம்

சாகுபடி செய்த பயிர்கள் கருகியதால் திருச்சி அருகே பெண் விவசாயி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். மன்னார்குடி அருகே விவசாயி ஒருவர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மரணமடைந்தார்.

English summary

2 Farmers died in Trichy and Tiruvarur district. A woman farmer consumed a poisonous substance on Saturday night.