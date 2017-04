அன்று வாடிவாசலை திறக்க... இன்று நெடுவாசலை மூட... ஏப். 7 முதல் விஸ்வரூபமெடுக்கும் போராட்டம்!

ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து நெடுவாசலில் ஏப்ரல் 7-ந் தேதி முதல் மீண்டும் போராட்டம் விஸ்வரூபமெடுக்க உள்ளது.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 13:28 [IST]

English summary

Farmers in Pudukkottai Dist. will be hold the protest against Centre's Hydrocarbon Project at Neduvasal from Ap.6th.