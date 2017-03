காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்ட எதிர்ப்பு - ஒகேனக்கல் விவசாயிகள் பேரணி

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்ட கர்நாடகா அரசு 6,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியுள்ளதை கண்டித்து ஒகேனக்கல்லில் ஏராளமான விவசாயிகள் பேரணியாக சென்றனர்.

English summary

Farmers in Hogenekkal conducted a rally in the border town against Karnataka's new dam across Cauvery.