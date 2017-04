விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தமிழகம் முழுவதும் முழு அடைப்பு- வாகன போக்குவரத்து முடக்கம்! போலீஸ் குவிப்பு!!

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தமிழகம் தழுவிய முழு அடைப்புப் போராட்டம் இன்று காலை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்க போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 6:36 [IST]

English summary

A bandh called by DMK lead All Parties over the Farmers issue began today across the Tamil Nadu.