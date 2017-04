விவசாயிகள் பிரச்சினையை விவாதிக்க திமுக அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் - ஸ்டாலின் அழைப்பு

விவசாயிகள் பிரச்சினையை விவாதிக்க ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி திமுக சார்பில் அண்ணா அறிவாலயத்தில் அனைத்துக்கட்சிக் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

DMK Working President M.K. Stalin on Thursday call an all-party meeting on April 16th at Anna Arivalayam in Chennai.