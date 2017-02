2.247 கோடி வறட்சி நிவாரணம் தொகை.. ஏமாற்றம் அளிக்கிறது… பி.ஆர். பாண்டியன்

விவசாயிகளுக்கு ரூ.2.247 கோடி வறட்சி நிவாரண தொகை வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது என்று பி.ஆர். பாண்டியன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Farmers not happy for drought relief fund 2.247 crore said farmer’s association leader P.R. Pandian.