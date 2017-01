அரசு அறிவித்த நிவாரணத் தொகை போதுமானதல்ல... ஏக்கருக்கு ரூ. 25000 நிவாரணம் வேண்டும் - விவசாயிகள்

தமிழகத்தை வறட்சி பாதித்த மாநிலமாக அறிவித்தது மகிழ்ச்சிதான் என்றாலும் அரசு அறிவித்த நிவாரணத் தொகை போதுமானதல்ல என்று விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

TN Farmers associations have expressed their unhappiness on the announcement of CM O P S on the drought.