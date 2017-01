காய்ந்த பயிர்களை கையில் ஏந்தி மத்திய குழுவை முற்றுகையிட்ட விவசாயிகள்.. பரபரப்பு

பெரம்பலூரில் மத்திய அரசின் குழுவை விவசாயிகள் முற்றுகையிட்டனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Central panel inspectioning in Tamilnadu drought areas. In Perambalur farmers occupied the Central panel. and the farmers were asking releif fund from government.