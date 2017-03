அழுகிற பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்காமல் அண்டை வீட்டு குழந்தைக்கு பால் கொடுப்பதா? விவசாயிகள் ஆவேசம்

நிலக்கரி சுரங்கத்திலிருந்து சென்னைக்கு தண்ணீர் எடுப்பது என்ற தமிழக அரசின் திட்டத்துக்கு விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 27, 2017, 9:52 [IST]

English summary

Severe Water crisis in Chennai, TN govt is planning to take water from Neyveli mines to Chennai, but the Farmers opposed to implement that project.