தஞ்சையில் விவசாயிகள் 3-வது நாளாக தொடர் போராட்டம்! காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தல்!

காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை உடனே அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி தஞ்சையில் காவிரி உரிமை மீட்புக் குழுவினர் இன்று 3-வது நாளாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 9:23 [IST]

English summary

The Cauvery Rights Retrieval Committee's protest continued the District Collector's Office in Thanjavur entered its Third day on Thursday.