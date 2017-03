மோடி முகமூடி அணிந்தவர் காலில் விழுந்து கெஞ்சிய தமிழக விவசாயிகள்.. டெல்லியில் அவலம்

பயிர்க் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை போன்ற முகமூடி அணிந்த ஒருவரின் காலில் விவசாயிகள் விழுவது போன்ற போராட்டத்தை விவசாயிகள் மேற்கொண்டனர்.

English summary

Tamil Nadu farmers protest in Delhi for 15 days. But the PM Narendra Modi not ready to fulfil their demands and not to meet them. so farmers fell down at the feet of the man who is wearing Modi's face mask.