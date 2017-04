பிச்சை எடுத்து சேர்த்த பணத்தை மோடிக்கு மணியார்டர் அனுப்பிய புதுவை விவசாயிகள்!

பிச்சை எடுத்து சேர்த்த ரூ. 1,356 ரொக்கத்தை மணியார்டர் எடுத்த புதுவை விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு விவசாயிகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அதை அனுப்பி வைத்தனர்.

English summary

Pondicherry farmers support farmers who protest in Delhi and begged upto Rs. 1,356 and sent the amount to PM Narendra Modi through Money order.