விவசாயிகள் இயற்கை மரணத்திற்கான இழப்பீடு இருமடங்காக உயர்வு: தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் இயற்கை மரணத்திற்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை தமிழக அரசு உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது.

English summary

Farmers security plan compensation amount in the nature of death has raised by the Government. Under this scheme, the natural death of the member's compensation raised to Rs 20 thousand from Rs 10 thousand.