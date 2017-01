விவசாயிகளின் தொடர் மரணம்.. பொங்கல் புதுப்பானைகளை கவிழ்த்து பெண்கள் நூதனப் போராட்டம்

வறட்சியின் காரணமாக விவசாயிகளின் தொடர் மரணம் நடந்து வருகிறது. இதனைத் தடுக்கக் கோரி சென்னையில் பெண்கள், குழந்தைகள் கலந்து கொண்ட போராட்டம் நடைபெற்றது.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 15:37 [IST]

English summary

A group of farmers staged a protest to prevent farmers' death in Tamil Nadu in Chennai.