டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தஞ்சையில் 2வது நாளாக விவசாயிகள் தொடர் போராட்டம்!

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தஞ்சையில் விவசாயிகள் 2வது நாளாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Farmers stage a protest near Tanjore collectorate for 2nd day to extent Ayyakannu, who protest in Delhi.