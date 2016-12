காயும் காவிரி டெல்டா... மாண்டுபோகும் விவசாயிகள்.. இழப்பீடு கோரி சிபிஎம் ஆர்ப்பாட்டம்!

டெல்டா பகுதியில் வறட்சி ஏற்பட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று சிபிம் கோரியுள்ளது.

English summary

CPM staged a protest to demand compensation for farmers, who committed suicide, due to drought.