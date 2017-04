மக்களின் அமோக ஆதரவுடன் தமிழக முழு கடையடைப்புப் போராட்டம் வெற்றி - வீடியோ

விவசாயிகளின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற ஆதரவு தெரிவித்து நடத்தப்படும் முழு அடைப்புப் போராட்டத்தால் பெரும்பாலான கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. ஆட்டோக்கள் இயக்கப்படவில்லை. வீதிகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்ரன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Tamilnadu Bandh is going on successfully. No shops opened and most of the streets are empty.